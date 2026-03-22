King ＆ Prince公式Instagramでは、永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）のオフショットを公開した。

【写真】永瀬廉と高橋海人のスタイル際立つ！シャツ姿にラグジュアリーなファー衣装も

■紙吹雪舞う永瀬廉と高橋海人“れんかい”2ショット

King ＆ Princeの公式Instagramでは、永瀬廉と高橋海人が写る1点の写真を公開した。

永瀬は煌びやかな金糸の質感が目を引くゴールドのシャツにデニムを合わせた大人カジュアルコーデ。一方の高橋も、ゆったりとした淡いグリーンにスパンコールが煌めくシャツに、ベージュ色のパンツを合わせた爽やかなコーデで登場。2人とも檀上に立ち、その周辺には紙吹雪が舞っている。

「『Waltz for Lily』来週3/25リリース！」と綴ったように、King & Prince18thシングル「Waltz for Lily」のMVのオフショットのようだ。黒い背景をバックに、まるで星空を見上げるようなドラマチックな雰囲気が漂う一枚だ。

この投稿を受けて、「天使が舞い降りた」「キラキラ天使」と2人を称賛する声が多数寄せられた他、「見上げる仕草も美しい」「上を見上げる2人が美しすぎる」「発光してる」「2人とも首のラインがきれいすぎ」と、1点の写真に様々な声が寄せられていた。

■写真：King & Prince永瀬廉＆高橋海人のスタイル際立つオフショット

■写真：ラグジュアリーなファー衣装に身を包む永瀬廉と高橋海人