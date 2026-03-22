GENERATIONSの公式Instagramでは、ナインティナイン・岡村隆史とのダンスコラボ動画を公開した。 【動画】“ライジング 岡村サン”復活！岡村隆史がキレキレで踊るGENERATIONSとのダンスコラボ ■GENERATIONSと岡村隆史のダンスコラボ GENERATIONSの公式Instagramで公開されたのは、GENERATIONSから4人のメンバーと岡村の計5人がEXILEの楽曲「Rising Sun」を踊るダンス動画。 白濱亜嵐、小森隼、佐野玲於、中務裕太に囲