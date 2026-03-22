GENERATIONSの公式Instagramでは、ナインティナイン・岡村隆史とのダンスコラボ動画を公開した。

【動画】“ライジング 岡村サン”復活！岡村隆史がキレキレで踊るGENERATIONSとのダンスコラボ

■GENERATIONSと岡村隆史のダンスコラボ

GENERATIONSの公式Instagramで公開されたのは、GENERATIONSから4人のメンバーと岡村の計5人がEXILEの楽曲「Rising Sun」を踊るダンス動画。

白濱亜嵐、小森隼、佐野玲於、中務裕太に囲まれるようにして後列の中央に立つ岡村。イントロから大きく腕を広げて、組んだ手をゆっくりと下げる。そのシンクロ具合に驚いたのか、時々岡村の方に目を向けながら、微笑むメンバー。

サビが始まると少し振り付けが早くなった岡村。しかし、ピタリと揃ったメンバーの靴の音でリズムを取り戻した様子で踊り続け、振りを間違えてもすぐに追いつくなど、ブランクや年齢差を感じさせないキレのあるダンスで魅了した。

GENERATIONSは、ナインティナインがMCを務める『週刊ナイナイミュージック』2026年3月18日放送回にゲスト出演していた。

この投稿には、「これは胸アツ」「岡村さんキレッキレで踊れるのすごい」と岡村のダンススキルを褒める投稿が多く寄せられていた。また、「当時のめちゃイケを思い出した」「オカザイル健在」「オカレーションズ最高！」「ライジング岡村サン最高すぎます」「ヤバい泣ける」「エモい！」と、フジテレビ系で放送されていた『めちゃ×2イケてるッ！』での共演を思い出した人も多かったようで、当時を懐かしむ声も寄せられていた。

■動画：“ライジング 岡村サン”復活！岡村隆史がキレキレで踊るGENERATIONSとのダンスコラボ

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