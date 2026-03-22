テレビ朝日が誇る人気刑事ドラマシリーズの最新作「相棒 season24」が、最終回スペシャルを11日に放送した。最終回は、平均視聴率が世帯10.3％、個人5.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）となり、今回の新作も高い数字を維持したまま終了している。 すでに、一部マスコミの間では、続編となる「相棒 season25」の制作も内定していると報じられているが本当なのだろうか。 「テレ朝では、『相棒』と同じく長期シリ&