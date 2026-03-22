おでこの広さに悩む女性をプロデュースおでこを出したヘアスタイルにしていると、ふと鏡を見た時に気になるおでこの広さ。目立たなくするにはどうしたらよいのか、悩んだ経験があるという人も多いのではないでしょうか。そんな悩みを解消してくれるのが、「AFLOAT GINZA」のトップスタイリスト・仲道弘泰さん。今回は、おでこの広さに悩む女性の前髪をプロデュースしていきます。【画像】パックリ割れる前髪…広いおでこが劇的チ