おでこの広さに悩む女性をプロデュース

おでこを出したヘアスタイルにしていると、ふと鏡を見た時に気になるおでこの広さ。目立たなくするにはどうしたらよいのか、悩んだ経験があるという人も多いのではないでしょうか。そんな悩みを解消してくれるのが、「AFLOAT GINZA」のトップスタイリスト・仲道弘泰さん。今回は、おでこの広さに悩む女性の前髪をプロデュースしていきます。

【画像】パックリ割れる前髪…広いおでこが劇的チェンジ…！これが、劇的ビフォーアフターです！

「おでこの広さ」は前髪でカバー。さて、どんな前髪に…？

伸ばした前髪を分け、おでこを出したヘアスタイルの女性。前髪が自然に分かれるのを生かすか、前髪を作るかどちらがよいか迷っている様子で、「仲道さんにお任せしたい」と話します。女性のお悩みを聞いた仲道さんは、前髪を作っておでこを隠すことを提案。前髪を薄めに作ると横に流れてしまいやすいので、ある程度厚みをもたせたスタイルにしていきます。

厚め前髪と「サイドバング」で悩みをすっきり解消

もう一つ仲道さんが提案したのは、「サイドバング」を作ること。サイドの髪のボリュームがストンと落ちて見えてしまうのを解消するため、前髪の横にくる顔周りの髪をカット。ほどよくボリュームを出していくことにしました。

そして、ついに新たなヘアスタイルが完成しました。髪の間からおでこが少し見えるくらいの厚みで作った前髪で、気になっていたおでこの広さをしっかりとカバーしています。フェイスラインに沿わせたサイドバングでボリュームを出しつつも、すっきりとまとまった扱いやすいスタイルに仕上がりました。髪も明るくなり、表情も明るく見えます。

「10歳若返った！？」 笑顔あふれる劇的チェンジ

女性は感極まった様子で、「とっても素敵です」とうれしそうな笑顔に。動画のコメント欄にも、「10歳くらい若返って見える」「とってもお似合いです！」「元々の美しさにかわいらしさがプラスされましたね」といった絶賛のコメントが寄せられました。