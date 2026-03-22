世界を魅了したファッションデザイナー・森英恵さんの生誕100周年を記念し、彼女の“知られざる青春時代の物語”をドラマ化したテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』が、3月21日（土）に放送された。物語の終盤では森英恵（八木莉可子）が海外進出を決めるも、周囲からは賛同を得られない状況に…。すると夫の森賢（中島裕翔）が“ある言葉”をかけ、そこから英恵が世界で成功するカギに繋がっていった。【映像