夫の不倫が原因で離婚することになりました。家の名義を私に変更してもらうにはどうすればよいでしょうかーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者によると、夫はすでに家から出ていったそうですが、夫名義となっている住宅の名義変更を拒んでいるようです。住宅ローンはこれまでほぼ相談者が払ってきており、家の土地は相談者の母名義だそうです。夫が拒んでいても名義変更はできるのでしょうか。また、住宅ロ