ボートレースからつの「G2唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は21日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう22日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。深川は準優でトップスタートを放ち、ソツなく押し切って優勝戦1枠をつかんだ。軽快な行き足を武器に、ここまで7戦6勝の活躍。最後もインから先手を譲らず、G2以上の特別競走9度目のVへ王道の逃げを決める。相手には定松。機力は平凡でも、近況の強さ