ボートレースからつの「G2唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は21日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう22日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

深川は準優でトップスタートを放ち、ソツなく押し切って優勝戦1枠をつかんだ。軽快な行き足を武器に、ここまで7戦6勝の活躍。最後もインから先手を譲らず、G2以上の特別競走9度目のVへ王道の逃げを決める。相手には定松。機力は平凡でも、近況の強さを思えば差し逆転も十分だ。仕上がり上々の新開もカドで脅威。湯川も好評の舟足で上位進出を狙う。

＜1＞深川真二 エンジンがいいのでゾーンも広くて微調整もうまくできた。出足と行き足が良くて、バランスが取れて、いい仕上がり。みんなが艇尾を振る中で、その症状が出なかったのが大きかった。気象に合わせるくらいで行くつもり。

＜2＞定松勇樹 出足、回り足は良くて、そこに関して申し分ない。伸びは普通。この感じで行くとは思うけど、何か調整は考える。自分らしいレースをしたい。

＜3＞古賀繁輝 いつもと違って出足、行き足型。出足からのつながりがいい。準優は艇尾を振らなかったし、振らなかったら伸びもいいです。本当は3カドから行きたいけど、ダッシュからだと、これまで艇尾が振っていた。

＜4＞新開航 逃げたかったですね…。バランスが取れて、どの足もいいと思う。気になるような部分もない。このままで行くかもしれないけど、伸び寄りにしていた初日もまあまあだったし、もっと伸びに寄せることもあるかも。

＜5＞湯川浩司 チルトマイナスの方がどう見ても足は良さそう。スタートはだいぶ気を付けているけど、勘通り。最後にちょっと放ったけど、放ってもちょっと伸びていった気がした。

＜6＞辻栄蔵 仕上がりは普通かな。でも、準優は伸びられることはなかったかな。ただ山田（祐也）選手に少しずつ出られていたのが嫌だったので、伸びを付けていったら出足は重かった。どちらかに振ると、どちらかが落ちてしまう。調整はそれを解消する旅になりそう。