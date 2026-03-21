エースのオーラが漂っていた。最速１５４キロを誇る怪物右腕の横浜・織田翔希投手（３年）だ。２０日に行われた神村学園戦（１回戦）の先発マウンドに立ち、相変わらず可動域の広さを感じさせる柔軟なフォームで最速１５１キロのストレートを記録。ランナーを出しながらも躍動感あふれる投球で５番の国分から空振り三振を奪い、初回を無失点に抑えた。ネット裏から撮影していて、“エースのオーラ”を感じた。昨年の同大会と