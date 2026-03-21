エースのオーラが漂っていた。最速１５４キロを誇る怪物右腕の横浜・織田翔希投手（３年）だ。

２０日に行われた神村学園戦（１回戦）の先発マウンドに立ち、相変わらず可動域の広さを感じさせる柔軟なフォームで最速１５１キロのストレートを記録。ランナーを出しながらも躍動感あふれる投球で５番の国分から空振り三振を奪い、初回を無失点に抑えた。

ネット裏から撮影していて、“エースのオーラ”を感じた。昨年の同大会と比べると、ひと回り体も大きくなり、マウンド上のたたずまいに、雰囲気があった。最上級生となったことでチームを引っ張る意識が強くなったのだろう。マウンドに集まったナインや伝令に、大丈夫だと言わんばかりの笑顔を見せた。

昨春の覇者だけに、全国の強豪が打倒横浜、打倒織田を掲げて、研究と練習を積んできている。打者一巡した３回に捕まり、２点を許し、味方の援護がないまま８回途中で無念の降板となった。昨夏の覇者、沖縄尚学の末吉投手も初戦の７回まで帝京を無失点に抑えていたが、８回に逆転タイムリーを打たれ敗退。優勝校が、優勝投手が、勝ち続ける難しさを物語っていた。

織田は試合後に泣いていた。連覇という大きな期待を背負っていたのだろう。福岡出身の、一本気な九州男児だ。悔しさをバネに、さらなる“成長”を見せてくれるにちがいない。（デイリースポーツ・開出牧）