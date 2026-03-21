3月21日、阪神競馬場で行われた8R・4歳上2勝クラス（ダ1800m）は、武豊騎乗の1番人気、ドラゴン（牡4・栗東・松永幹夫）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にサンライズシュガー（牡4・栗東・小林真也）、3着にヴァンアグレアブル（牝4・栗東・橋口慎介）が入った。勝ちタイムは1:51.9（良）。2番人気で坂井瑠星騎乗、ブルックリンダンス（牡4・栗東・田中克典）は、10着敗退。【京都7R】武豊ドラゴンが単勝1.3倍の支持に応える好位