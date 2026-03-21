1930年代のスポーツカーそのままな佇まいジャガー SS100には、新旧の技術が入り混じっていた。シャシーはボックスセクションで、サスペンションは前後ともリーフスプリングにビーム／リジッドアクスル。カーリング社製の機械式ブレーキと、ウォーム＆ナット式のステアリングラックが組まれた。【画像】1936年生まれのスポーツカーBMW 328とジャガー SS100同時期のクラシックたち全148枚ボディは、木材のアッシュ材をフレーム