「選抜高校野球・１回戦、高知農−日本文理」（２１日、甲子園球場）廃部を乗り越え部員１８人でつかんだ甲子園。高知農・下坂監督は「同じような境遇の学校を勇気づける１点になればいいと思っています」と胸を張った。４点を追う四回、「打った瞬間最高の気分でした」と栗山の右前適時打で１点を奪うとスタンドが大きく盛り上がった。日本文理打線につかまりリードを広げられてしまったが「未来につながる試合になったと思