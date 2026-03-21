「選抜高校野球・１回戦、高知農−日本文理」（２１日、甲子園球場）

廃部を乗り越え部員１８人でつかんだ甲子園。高知農・下坂監督は「同じような境遇の学校を勇気づける１点になればいいと思っています」と胸を張った。

４点を追う四回、「打った瞬間最高の気分でした」と栗山の右前適時打で１点を奪うとスタンドが大きく盛り上がった。日本文理打線につかまりリードを広げられてしまったが「未来につながる試合になったと思います。この大観衆の中でプレーできたのは子供たちにとって大きな財産になる」と目を細め、「１点が取れたのは高知の高校野球がさらによくなり、野球人口が増えていくきっかけになりました。同じような境遇の学校を勇気づける１点になればいいと思っています」と語った。

エース・山下は１３３球で完投。父はＫＫ世代で高知商で甲子園に出場。「父には甲子園は楽しむ場所やぞ！楽しんでこいよ！と言われました」と明かし、「前半の失点は自分が甘いコースに投げてしまったせい。夏にまた、全力でここに戻ってこれるようにしたい。甲子園はどの方向を見てもお客さんがいて、球場が大きく見えました。父には楽しかったよ！と伝えたいと思います」