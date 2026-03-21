最新の「iPhone 17e」から先代の「iPhone 16e」にワイヤレス充電機能「MagSafe」を移植できるかもしれない--。そんな可能性が浮上しました。 最新のiPhone 17eには、速度が上がった「Qi充電」とMagSafeによる充電をサポートする背面パネルが搭載されています。 修理に関する情報などを提供するiFixitがiPhone 17eを分解した結果、同モデルの背面パネルはiPhone 16eの背面パネルと同じサイズであり、互換性があることがわ