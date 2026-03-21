最新の「iPhone 17e」から先代の「iPhone 16e」にワイヤレス充電機能「MagSafe」を移植できるかもしれない--。そんな可能性が浮上しました。

最新のiPhone 17eには、速度が上がった「Qi充電」とMagSafeによる充電をサポートする背面パネルが搭載されています。

修理に関する情報などを提供するiFixitがiPhone 17eを分解した結果、同モデルの背面パネルはiPhone 16eの背面パネルと同じサイズであり、互換性があることがわかりました。

つまり、iPhone 17eの背面パネルを取り外して、iPhone 16eにMagSafeを追加することは物理的に可能なのです。

しかし、iPhone 16eにはMagSafeアクセサリを認識してアニメーションを表示するソフトウェアが内蔵されておらず、最大15Wで充電できるかどうかは不明。

それでも「互換性は重要で、修理がより簡単になり、部品の調達が容易になり、アップグレードがより安価になる」とiFixitは述べています。

iFixitはiPhone 17eの修理しやすさを7／10と評価。この点数はiPhone 16eや「iPhone 17」と同じスコアです。iPhone eシリーズは手ごろな価格に目を奪われがちですが、部品の互換性にも注目です。

Source: iFixit

Via MacRumors

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