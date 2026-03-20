「第55回NHK上方漫才コンテスト」が20日、NHK大阪放送局で開かれ、「例えば炎」が優勝した。例えば炎のタキノルイ（30）は「初めての優勝。うれしい。勝てるとは思わなかった」、田上（30）は「うれしいです」と感無量の面持ちだった。食べられるメガネのネタ、医者と患者のネタで爆笑をさらった。8組が2ブロックに分かれて第1ラウンドを戦った。Aブロックは豪快キャプテンとライムギが7人の審査員で3対3の同点。決戦投票で