日本テレビ系列31局が加盟する「第47回NNSアナウンス大賞」のラジオ部門で、山形放送の佐塚崇恭アナウンサーが優秀賞に選ばれました。この賞は、日本テレビ系列各局で去年1年間に放送された番組を担当したおよそ420人のアナウンサーを対象に、アナウンス技術を向上させるなど系列全体のイメージアップに貢献したアナウンサーを表彰するものです。佐塚アナウンサーは、YBCラジオのワイドFM庄内エリア