転職エージェントから「今の会社より年収が100万円高い内定が出ました」と聞いたら、誰だって心が揺れるものです。しかし、気になるのはその裏側。 残業や休日出勤については「入社後に確認してください」といわれたら、少し立ち止まるべきサインかもしれません。条件がよすぎるときほど、冷静な目で見ておきたいポイントがあるのです。 年収アップの内定に飛びつく前に考えるべきこと 転職活動で、年収が上が