「弁当の日おいしい記憶のエピソード」で文部科学大臣賞を受賞した吉田かりん結愛さん（左から5人目）と他の受賞者＝20日午後、東京都港区全国の小中学生に弁当作りや料理にまつわる体験をつづってもらう企画「弁当の日おいしい記憶のエピソード」の表彰式が20日、東京都内で開かれた。最優秀賞に当たる文部科学大臣賞を受賞した大分県別府市立別府西中1年の吉田かりん結愛さんは「私が大切にしている思い出が、このように評価さ