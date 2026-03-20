“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界的に注目されている千葉県・市川市動植物園が20日、公式Xを更新。同日午後3時時点の投稿にSNSで驚きの声が上がった。【写真】「どひゃーーーーー！！」市川市動植物園の過去の入園列投稿では「3/20(金)15:00 雨は止み、渋滞・列なし。本日入場規制なしです」と、午後3時時点の混雑状況を伝えた。続けて「まさか今日が『穴場の日』になるとは」とし、「パンチ以前からの当園のファン