パンチくん話題の市川市動植物園「まさか、今日が…」投稿にSNS驚き「わ！珍しいですね！」「パンチ君のせいじゃないですからね〜」
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界的に注目されている千葉県・市川市動植物園が20日、公式Xを更新。同日午後3時時点の投稿にSNSで驚きの声が上がった。
【写真】「どひゃーーーーー！！」市川市動植物園の過去の入園列
投稿では「3/20(金)15:00 雨は止み、渋滞・列なし。本日入場規制なしです」と、午後3時時点の混雑状況を伝えた。続けて「まさか今日が『穴場の日』になるとは」とし、「パンチ以前からの当園のファンだった皆様より『混んで行きづらくなった』という声を伺います。今日の入園は16:00までです。お近くにお住まいの皆様チャンスですよ！」と呼び掛けた。
この投稿には「コレばっかりは開けてみるまで判りませんもんね」「パンチ君のせいじゃないですからね〜。複雑ですよね」「わ！珍しいですね！」など驚きのコメントが寄せられている。
【写真】「どひゃーーーーー！！」市川市動植物園の過去の入園列
投稿では「3/20(金)15:00 雨は止み、渋滞・列なし。本日入場規制なしです」と、午後3時時点の混雑状況を伝えた。続けて「まさか今日が『穴場の日』になるとは」とし、「パンチ以前からの当園のファンだった皆様より『混んで行きづらくなった』という声を伺います。今日の入園は16:00までです。お近くにお住まいの皆様チャンスですよ！」と呼び掛けた。
この投稿には「コレばっかりは開けてみるまで判りませんもんね」「パンチ君のせいじゃないですからね〜。複雑ですよね」「わ！珍しいですね！」など驚きのコメントが寄せられている。