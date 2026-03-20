マイアミ・ヒート vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年3月20日（金）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 126 - 134 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのマイアミ・ヒート対ロサンゼルス・レイカーズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし42-29で終了する。第2クォ&#