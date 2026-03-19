西武戦で森永悠希さんが始球式ロッテは19日、西武との開幕戦（27日）にて株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」を開催し、ロッテ「キシリトールガムおよびキシリトールオーラテクトガム」のCMキャラクターを務める俳優の森永悠希さんが始球式を行うと発表した。森永さんは1996年6月29日生まれ。大阪府出身。子役として活動を始め、2007年に平山秀幸監督の「しゃべれどもしゃべれども」での演技で