イオンリテールと京成電鉄は3月18日、「イオンモール津田沼 South」(千葉県習志野市)をオープンした。元々はイトーヨーカ堂があった、京成電鉄が所有する「津田沼12番街ビル」を刷新した施設で、「イオンスタイル津田沼 South」を核テナントに、食品では惣菜や冷凍食品など即食性の高い商品に加えて、精肉で利用シーンなどごとに分類した売場を設けたほか、個包装の寿司の販売や「イオンリカー」の敷地内に角打ちなどを設けたほか