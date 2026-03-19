グループBTS（防弾少年団）が、5thアルバム（正規5集）『ARIRANG（アリラン）』の発売を控え、音楽的変化とグループのアイデンティティに対する悩みを打ち明けた。3年9カ月ぶりにメンバー全員でのカムバックを控えた彼らは、新アルバムの制作過程を収めたドキュメンタリーを通じて、過去と現在、そして未来に向けた思いを共有した。ネットフリックスは17日、ドキュメンタリー映画『BTS：ザ・リターン』の予告編を公開した。予告編