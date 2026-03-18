『月刊ヤングマガジン』の公式Xが更新。前田敦子が3月17日発売の『月刊ヤングマガジン 第4号』表紙に登場していることを公開。中面では大ヒット中の写真集『Beste』の未掲載カットが披露されている。 【写真】写真集発売イベントでのブラウン系ジャケット＆スカートの大人っぽいコーデの前田敦子 ■『月刊ヤンマガ』に前田敦子が登場&写真集未掲載の厳選ショット披露 本投稿では、「『月刊ヤンマガ 第４号』発