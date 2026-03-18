フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、岩手県の安比高原でスキーを満喫する様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】宇賀なつみの水着姿やスキーを満喫する様子（動画あり）宇賀はこれまでにもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地での旅の様子を発信してきた。2025年9月17日の更新では、俳優の清水みさととともにアイスランドの温泉「ブルーラグーン」を満喫する水着姿を披露し、