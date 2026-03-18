阿南工業高等専門学校の卒業式と修了式が、3月17日に阿南市で行なわれ、163人が学び舎を巣立ちました。卒業を迎えたのは、本科の卒業生147人と専攻科の修了生16人、あわせて163人です。式では、代表者に大和田 恭子校長から卒業証書と修了証書が手渡され、大和田校長が「社会の新たな課題に気づき、その解決に大きく貢献されることを期待しています」 とエールを送りました。続いて、卒業・修了生の代表が答辞を述べました。