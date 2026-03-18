千葉県の新築マンションの平均価格が初めて1億円を超えました。2月に千葉県で販売された新築マンションの平均価格は、前の年の同じ月と比べて118％上昇し、1億3001万円となりました。船橋や幕張で高額のタワーマンションの発売が相次いだためで、1億円を超えるのは、調査開始以来初めてです。また、首都圏の平均価格も1億1025万円で6カ月ぶりに1億円を超え、過去2番目に高い水準となりました。調査した不動産経済研究所は、東京23