資料 高松空港 防衛力強化のため、高松空港が自衛隊などが利用する「特定利用空港」の候補になっています。国が16日、県や高松市、綾川町に対して説明を行いました。 「特定利用空港」は、防衛力強化のため自衛隊や海上保安庁が特定の空港を平時から円滑に利用できるよう指定するものです。 沖縄県の那覇空港など全国の14空港が指定され、国は追加の候補として高松空港を検討しています。 国からは、香川県や高