俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の公式インスタグラムが18日までに更新され、お笑い芸人のみなみかわ（43）のオフショットを公開した。 同番組は「第9話最終章3月22日（日）よる9時放送」日曜劇場 『リブート』」「8話オフショット100万の懸賞金に目がくらんで一香にナイフを突きつけた闇バイト悪い顔ですね〜〜」とコメントし、メガネなしのTシャツ姿でナイフを手にしたみな