国が防衛体制強化の一環で、高松空港を「特定利用空港」に指定する方針を示したことを受け、香川県は県民生活に配慮するよう申し入れました。 【写真を見る】高松空港「特定利用空港」指定方針受け香川県が国に申し入れ県民生活に配慮を有事の際に自衛隊などの使用を想定 香川県によりますと、おととい（16日）国から県や高松市、綾川町に説明がありました。 特定利用空港は、有事の際に自衛隊などの使用を想定したもので、