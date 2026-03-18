竹内涼真が主演するドラマ「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系）の最終話が、17日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、横関大氏の推理小説『再会』をドラマ化。刑事・飛奈淳一（竹内）が、殺人事件の容疑者となった初恋の相手（井上真央）と23年ぶりに再会することで繰り広げられるヒューマンラブミステリー。23年前に銀行強盗犯を射殺したのは、淳一ではなかったかもしれない!?真相究明の鍵を握るの