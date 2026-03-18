沖縄尚学・末吉良丞インタビュー（後編）末吉良丞（沖縄尚学／新３年）には、好調時のバロメーターがある。ボールをリリースするまでに、「今日は調子がいいな」と実感するポイントがあるという。「トップの位置がカチッとハマると、リリースの時に背中が引き離れていく感覚があるんです。背骨から左の肩甲骨が伸びていく感じ。ボールをリリースする時に、あとひと押しできる感じがするんです」昨年夏の甲子園で全国制覇を達成し