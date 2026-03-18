●きょう18日(水)のは低気圧や前線通過により、夜にかけて本降りの雨●気温の上がり方も鈍く、冷たい雨になる予想●あす19日(木)の日中には天気も回復。しばらく春本番の陽気が続く＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、西日本周辺は非常によく晴れていましたが、徐々に西の方からまとまった雨雲が接近してきました。この時間、県の西部から雨雲が掛かり始めています。 この雨雲は低気圧や前線によるもので、きょう18日(水)の夜にかけ