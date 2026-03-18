【モデルプレス＝2026/03/18】俳優の吉沢亮が出演するマクドナルドの新CM「コク旨かるび焼肉風てりたま」篇（30秒）が、3月24日より全国放映開始される。【写真】吉沢亮、身体反らせるアクションでワクワクを表現◆吉沢亮「マクドナルド」CM初出演マクドナルドのCMに初めて単独出演することとなった吉沢。高校生時代の放課後にほぼ毎日通っていたというエピソードを披露しながら「子どもの頃から大好きで食べていたマクドナルドのC