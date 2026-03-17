Image: Reflect Orbital 昼はいいけど夜はダメな気がする。カリフォルニアに拠点を置くReflect Orbital（リフレクト・オービタル）社は、夜間に太陽光を地上へ届けるために、最大で5万枚の鏡を搭載した衛星を打ち上げるとのこと。その前の検証実験として、今年後半に全長約18mの試作衛星｢Earendil-1（エアレンディル1号）｣を打ち上げる申請を提出済み。暗い場所を照らす光を高額で売るのが