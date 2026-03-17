モデルで女優の嵐莉菜が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。嵐莉菜「Darich」のステージに登場した嵐は、美しいデコルテをあらわにした、白と黒のドット柄スカーフをビスチェ風に着こなすコーデを披露。首には大きな白い花のアクセサリーを添え、今季のキーワードである、小物でこなれ感を演出する「コモ