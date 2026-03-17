自身のインスタグラムを更新ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れ、日本時間16日に帰国した。今大会中継ぎで奮闘した種市篤暉投手（ロッテ）は帰国直後に自身のインスタグラムを更新。その中に記された数字に、ファンは注目している。所属チームでは先発ながら、今大会ではリリーフとして3試