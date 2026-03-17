韓国発の即席麺ブランド「辛ラーメン」シリーズに、新しいカップ焼きそばが仲間入りします。農心ジャパンは、「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」を4月20日から全国の一部コンビニエンスストアで発売すると発表しました。価格は税込300円です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回登場するのは、欧米の食品・飲料業界で注目されている味覚トレンド“SWICY（スワイシー）”をテーマにした一品。SWICYは