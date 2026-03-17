楽天は、AIモデル「Rakuten AI 3.0」の提供を開始した。経済産業省とNEDOが推進する生成AI開発力強化プロジェクトGENIACの一環で開発したもの。同社では「国内最大規模」とうたう。Apache 2.0ライセンスで提供され、楽天グループの公式リポジトリからダウンロードできる。 「Rakuten AI 3.0」は、日本語に最適化した約7000億パラメータのMixture of Expertsアーキテクチャを採用している。同社は