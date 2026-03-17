【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１６日、今月末から予定していた中国訪問について、「１か月ほど延期するよう要請した」と明らかにした。ホワイトハウスで記者団に語った。「ぜひ行きたいが、（イランでの）戦争のためにここにいたい」と述べ、対イラン軍事作戦への対応のため、米国にとどまる必要があると説明した。トランプ氏は３１日から４月２日の日程で、第２次政権で初めて中国・北京を訪れ、習近平