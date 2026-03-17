「中東有事」でも対豪ドルでは米ドル売り 代表的な投機筋のポジション・データであるCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋のポジションを見ると、2月末のイラン攻撃前に比べて対米ドルで買い越しが増えた通貨がいくつかあった。その1つが豪ドル。豪ドルは2月24日時点で対米ドルの買い越しが5.2万枚だったが、3月10日時点では5.4万枚と小幅に拡大した（図表1参照）。【図表1】CFTC統計の投機筋の豪ドル・ポジション（20