花粉の飛散量は、名古屋や金沢で連日「極めて多い」など、大量飛散が続くでしょう。3月下旬になると、ヒノキ花粉の飛散がピーク入りとなりそうです。九州から関東では桜の開花が進みますが、お花見に出かける際も対策を心がけましょう。スギ・ヒノキのダブルパンチ今日17日(火)も日中は晴れる所が多く、花粉が飛びやすいでしょう。花粉の飛散量は、名古屋や金沢、仙台で「極めて多い」、東京は「非常に多い」となっていて、スギ花