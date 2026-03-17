花粉の大量飛散が続く 3月下旬にはヒノキ花粉がピーク入りへ お花見も対策を
花粉の飛散量は、名古屋や金沢で連日「極めて多い」など、大量飛散が続くでしょう。3月下旬になると、ヒノキ花粉の飛散がピーク入りとなりそうです。九州から関東では桜の開花が進みますが、お花見に出かける際も対策を心がけましょう。
スギ・ヒノキのダブルパンチ
今日17日(火)も日中は晴れる所が多く、花粉が飛びやすいでしょう。花粉の飛散量は、名古屋や金沢、仙台で「極めて多い」、東京は「非常に多い」となっていて、スギ花粉が大量に飛びそうです。
20日(金)以降も名古屋や金沢、仙台は「極めて多い」ランクで、スギ花粉の大量飛散が続きそうです。福岡は「やや少ない」、広島と大阪は「多い」となっていて、スギ花粉の飛ぶ量は減ってくるでしょう。ただ、ヒノキ花粉の飛散が増えてきそうです。
花粉の飛散ピーク予測
スギ花粉は3月下旬になるとピークアウトする所がほとんどで、今後はヒノキ花粉の飛散がピークを迎えるでしょう。ヒノキ花粉の飛散のピークは3月下旬から4月上旬で、福岡が最も早くピーク入りする予想です。ピークの期間は5日間から2週間ほどでしょう。
今週は雨や暖かさで桜の開花が進み、九州から関東では桜(ソメイヨシノ)の開花ラッシュとなりそうです。お花見の際も、できる限りの対策をしながら楽しんでください。