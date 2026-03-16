ファミリーマートは3月17日、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発した「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」(360円)を全国のファミリーマートで発売する。「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」(360円)同商品は本格的なミルクティーフレーバーに仕上げたフラッペ。香り高い紅茶と紅茶風味クッキーにより、一杯でティータイム気分が味わえる。2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を