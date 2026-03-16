【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」（3月16日配信リリース）よりMVが公開された。 ■ラグジュアリーなHIPHOPスタイルを目指して制作 2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:F